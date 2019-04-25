Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев после победы над "Оренбургом" в матче 25-го тура премьер-лиги (2:1) заявил, что его команда постарается взять максимум очков в оставшихся встречах.

- Тяжелый матч, мы предполагали, потому что с "Оренбургом" легких матчей не бывает, наверное, ни у одной из команд, - приводит слова Аленичева официальный сайт "Енисея". - Тем более учитывая, что "Оренбург" провел предыдущую игру против "Ростова", что мы предполагали, то и получилось.

Первый тайм был не совсем зрелищный со стороны обеих команд, но тем не менее мы заработали пенальти и забили гол. Второй тайм был более динамичный и открытый. Я считаю, что то старание, тот характер, этот гол в концовке нас за это отблагодарил. Не понравилось мне то, как действовали после удаления. Вели в счете 1-0 и отдали инициативу сопернику, конечно, меня это немножко обеспокоило, пропустили необязательный гол, сумели вырвать эту закономерную победу.

Разыгрывается пятнадцать очков, пять туров осталось. Будем стараться взять максимум. Понимаем, какие соперники нас ждут. В футболе всякое случается, наш чемпионат не исключение. Сюрпризы в этом году преподносили все команды, хотелось, чтобы наша команда в воскресенье преподнесла сюрприз нашим болельщикам.

"Енисей" занимает последнее место в турнирной таблице, имея в активе 16 очков.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр