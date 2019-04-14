Болельщики "Краснодара" установили рекорд московских выездов на матче с "Динамо"

Почти 400 болельщиков "Краснодара" посетили матч 23-го тура премьер-лиги против "Динамо". Как сообщает официальный Твиттер "быков", фанаты установили новый московский выездной рекорд.
Мы слышим вас! 🖤💚– FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 14 апреля 2019 г.
Рекорд московских выездов снова пал! Почти 400 болельщиков на гостевом секторе "Арены Химки"!
Спасибо за поддержку! 👏👏👏 pic.twitter.com/M9p9qud4u3
"Краснодар" занимает 3-е место в турнирной таблице, имея в активе 41 очко.
Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр
Опрос
Кто главный конкурент "Зенита" после 22-х туров РПЛ?
Загрузка...