15:28 | Футбол — РПЛ

Болельщики "Краснодара" установили рекорд московских выездов на матче с "Динамо"

0
Обсудить

Почти 400 болельщиков "Краснодара" посетили матч 23-го тура премьер-лиги против "Динамо". Как сообщает официальный Твиттер "быков", фанаты установили новый московский выездной рекорд.

"Краснодар" занимает 3-е место в турнирной таблице, имея в активе 41 очко. 

Краснодар - Зенит

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр

Опрос

Кто главный конкурент "Зенита" после 22-х туров РПЛ?
Обсудить
голосовать
0
Обсудить
Загрузка...
Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 23-й тур. "Ростов" – "Спартак" и другие игры
Материалы других СМИ