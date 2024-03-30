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Бобер не считает Гарре важнейшим игроком «Крыльев Советов»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Крыльев Советов» Антон Бобер поделился мнением о роли вингера Бенхамина Гарре в команде.

«Не стал бы говорить, что Гарре — основополагающий и важнейший игрок «Крыльев» и что неудачные результаты самарцев в последних матчах связаны с его отсутствием. В двух играх чемпионата после зимней паузы в целом не хватало лидеров: травма Гарре, Солдатенкова не было, еще пары игроков не хватало из-за повреждений», — цитирует Бобра Legalbet.

Гарре из-за травмы не провел ни одного матча за самарцев после возобновления сезона. Всего на счету 23-летнего аргентинца 8 голов и 3 результативные передачи в 15 матчах текущего розыгрыша РПЛ.

Источник: Legalbet
Футбол
ФК Крылья Советов (Самара)
Антон Бобер
Бенхамин Гарре
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
8
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
9
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
10
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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29.03 19:30
Динамо – Ростов
 1 : 4
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 19:00
Спартак – Урал
 - : -
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 - : -
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 - : -
31.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
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Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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Брайан Мансилья

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Оренбург

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