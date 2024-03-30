Мохеби раскрыл детали разговора с мамой после дубля в ворота «Динамо»

Нападающий «Ростова» Мохаммад Мохеби ответил на вопрос «СЭ» о разговоре с мамой после матча 22-го тура РПЛ против «Динамо» (4:1).

«Всегда до и после игры звоню маме. После «Динамо» меня поздравили и сказали не терять концентрацию, чтобы продолжать в том же духе», — сказал Мохеби «СЭ».

Мохеби в этом сезоне провел 26 матчей, забил 6 голов и отдал 5 голевых передач.