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Сегодня, 11:07

Мохеби раскрыл детали разговора с мамой после дубля в ворота «Динамо»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Нападающий «Ростова» Мохаммад Мохеби ответил на вопрос «СЭ» о разговоре с мамой после матча 22-го тура РПЛ против «Динамо» (4:1).

«Всегда до и после игры звоню маме. После «Динамо» меня поздравили и сказали не терять концентрацию, чтобы продолжать в том же духе», — сказал Мохеби «СЭ».

Мохеби в этом сезоне провел 26 матчей, забил 6 голов и отдал 5 голевых передач.

Мохаммад Мохеби
ФК Динамо (Москва)
ФК Ростов
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
8
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
9
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
10
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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29.03 19:30
Динамо – Ростов
 1 : 4
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 19:00
Спартак – Урал
 - : -
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 - : -
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 - : -
31.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 - : -
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П
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И К Ж
Виктор Александров

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