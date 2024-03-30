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Сегодня, 11:27

Гойкович — об отказе продлевать контракт с «Оренбургом»: «Не думаю уезжать из России»

Зарина Халимхонова
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Боснийский защитник «Оренбурга» Ренато Гойкович рассказал «СЭ», почему отказался продлевать контракт с клубом.

— Мне повезло — в «Оренбурге» все нормально. Просто здесь я уже почти четыре года. Принял решение что-то поменять. Четыре года в одной команде и городе — такого не было в моей карьере. Максимально — два с половиной года.

— Другие российские клубы не рассматриваете — или полностью хотите уехать из России?

— Вобще не думаю уезжать из России. Если будут какие-то предложения, конечно, буду рассматривать. Если буду доволен [условиями контракта], то почему не остаться? — сказал Гойкович «СЭ».

В текущем сезоне Гойкович провел 19 матчей в составе «Оренбурга». Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,5 миллиона евро.

ФК Оренбург
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 И В Н П +/- О
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 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
8
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
9
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
10
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
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 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
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29.03 19:30
Динамо – Ростов
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 - : -
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Сочи – ЦСКА
 - : -
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Балтика – Пари НН
 - : -
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 - : -
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 - : -
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