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Симонян поздравил Романцева с 70-летием: «Никто не перебьет заслуги Олега Ивановича в чемпионате и Кубке»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший футболист «Спартака» Никита Симонян поздравил Олега Романцева с прошедшим 70-летием.

«Дорогой Олег Иванович, дорогие друзья, легко и тем не менее сложно говорить о таком выдающемся человеке, как Олег Иванович. Заслуг перед «Спартаком» и отечественным футболом у него море. От всей души поздравляю дорогого Олега Ивановича с юбилеем. Низкий поклон и благодарность конечно же не только от меня, но и от моего поколения, спартаковцев, которые выигрывали чемпионаты, но которых уже увы нет с нами. С Олегом Ивановичем нас связывает, я повторюсь, связка, потому что в моем становлении тренером «Спартака» был великий Николай Петрович Старостин. Думаю, что-то же самое и у Олега Ивановича. Незримо Николай Петрович всегда был рядом с ним. Сколько бы ни проходил чемпионат, никто не перебьет заслуги Романцева в чемпионате, да и в Кубке! Низкий поклон!» — сказал Симонян.

Во время тренерской карьеры Романцев работал в «Спартаке», сборной России, «Динамо» и «Сатурне». С красно-белыми он выиграл 19 трофеев.

Никита Симонян
Олег Романцев
ФК Спартак (Москва)
1
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В Белорусской федерации футбола рассказали, когда пригласят арбитров из России на матчи
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Матео Кассьерра

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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

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Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
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Квинси Промес

Спартак

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Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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И К Ж
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