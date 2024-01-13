Симонян поздравил Романцева с 70-летием: «Никто не перебьет заслуги Олега Ивановича в чемпионате и Кубке»

Бывший футболист «Спартака» Никита Симонян поздравил Олега Романцева с прошедшим 70-летием.

«Дорогой Олег Иванович, дорогие друзья, легко и тем не менее сложно говорить о таком выдающемся человеке, как Олег Иванович. Заслуг перед «Спартаком» и отечественным футболом у него море. От всей души поздравляю дорогого Олега Ивановича с юбилеем. Низкий поклон и благодарность конечно же не только от меня, но и от моего поколения, спартаковцев, которые выигрывали чемпионаты, но которых уже увы нет с нами. С Олегом Ивановичем нас связывает, я повторюсь, связка, потому что в моем становлении тренером «Спартака» был великий Николай Петрович Старостин. Думаю, что-то же самое и у Олега Ивановича. Незримо Николай Петрович всегда был рядом с ним. Сколько бы ни проходил чемпионат, никто не перебьет заслуги Романцева в чемпионате, да и в Кубке! Низкий поклон!» — сказал Симонян.

Во время тренерской карьеры Романцев работал в «Спартаке», сборной России, «Динамо» и «Сатурне». С красно-белыми он выиграл 19 трофеев.