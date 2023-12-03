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Сегодня, 21:10

Бериша объяснил свой прыжок ногами вперед в сторону Абаскаля: «Он сказал, что я плохой игрок»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Бернард Бериша и Александр Селихов.
Фото ФК «Ахмат»

Полузащитник «Ахмата» Бернард Бериша прокомментировал «СЭ» конфликт с главным тренером «Спартака» Гильермо Абаскалем после матча 17-го тура РПЛ.

«Я не сделал ничего плохого. Когда я праздновал, Абаскалем провоцировал меня. Он сказал, что я плохой игрок. Несколько раз он говорил это. Но это игра, нам нужно продолжать. Я провоцировал Абаскаля? Нет, мне не нужно никого провоцировать. Все, кто со мной общаются, знают, кто я такой. Действительно, я немного эмоциональный. Но самое главное, что мы выиграли. Это была великая победа!» — сказал Бериша «СЭ».

На 34-й минуте матча «Ахмат» — «Спартак» форвард грозненцев Гамид Агаларов вывел свою команду вперед. Бериша побежал праздновать гол к трибуне у скамейки соперника, после чего Абаскаль толкнул его. Футболист получил желтую карточку, а тренер — красную.

Матч завершился победой «Ахмата» со счетом 2:1.

Гильермо Абаскаль. «Слово пацана». Абаскалю пора взрослеть
Бернард Бериша
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
4
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
5
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
6
 Локомотив 17 7 7 3 27-23 28
7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
8
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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30 тур
2.12 14:00
Факел – Балтика
 0 : 0
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 0 : 2
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 1 : 0
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 2 : 0
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 2 : 1
3.12 16:30
Локомотив – Зенит
 3 : 1
3.12 19:00
Ахмат – Спартак
 2 : 1
4.12 19:30
Динамо – Рубин
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 13
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 14 1 3
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 14 1 4
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