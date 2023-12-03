Бериша: «Эта победа над «Спартаком» поможет «Ахмату» стать сильнее, мы заслужили ее»

Полузащитник «Ахмата» Бернард Бериша прокомментировал «СЭ» победу над «Спартаком» в матче 17-го тура чемпионата России (2:1).

«Хочу сказать спасибо болельщикам за то, что пришли на эту игру! Это было очень важно для нас. Мы выиграли, хотим также продолжать. Только вместе мы можем добиться лучших результатов. Эта победа поможет «Ахмату» стать сильнее, мы заслужили ее», — сказал Бериша «СЭ».

С 16 очками «Ахмат» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» с 27 баллами находится на седьмой строчке.