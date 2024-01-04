«Балтика» поможет с организацией похорон Леонида Ткаченко

Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов сообщил «СЭ», что клуб поможет с организацией похорон бывшего главного тренера команды Леонида Ткаченко.

«Будет ли клуб помогать с организацией похорон? Да, конечно будет», — сказал Измайлов «СЭ».

В четверг, 4 января стало известно, что Ткаченко скончался в возрасте 70 лет.

Российский специалист руководил калининградской командой с 1995 по 1998 годы, а также в периоды с 2005 по 2006 и 2009 по 2010 годы.