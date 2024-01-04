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Сегодня, 14:52

Агент Дивеева: «Все идет к тому, что Игорь будет готов к возобновлению сезона»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Игорь Дивеев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Олег Еремин, агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева рассказал «СЭ» о восстановлении футболиста.

26 июля 24-летний Дивеев перенес операцию на голеностопе после травмы, полученной в матче Суперкубка России против «Зенита».

«Игорь продолжает тренироваться и в отпуске. Пока прогноз не меняется — рассчитываем, что Игорь будет полноценно тренироваться начиная со второго сбора. Надеюсь, он будет полностью восстановится к возобновлению сезона. Все к этому идет», — сказал Еремин «СЭ».

ЦСКА завершил первую часть сезона на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков за 18 туров.

Игорь Дивеев
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
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2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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