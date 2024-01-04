«Зенит» объявил о переходе 17-летнего форварда «Коринтианса» Педро

Нападающий «Коринтианса» Педро стал игроком «Зенита», сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

Российский клуб реализовал право преимущественного выкупа футболиста.

17-летний бразилец присоединится к «Зениту» 12 января и примет участие в традиционных медицинских мероприятиях перед возобновлением сезона.

Педро является воспитанником «Коринтианса». На его счету 1 гол в 21 матче за бразильский клуб. 5 февраля форварду исполнится 18 лет.