Балахнин считает, что «Спартак» может взять очки у «Зенита»

Футбольный эксперт Сергей Балахнин поделился ожиданиями от матча 26-го тура «Зенит» — «Спартак».

«Все основное будет исходить от «Зенита». Он сегодня борется только сам с собой. Если настроится и будет максимально мобилизован, то «Спартаку» придется тяжело. Большая вероятность, что питерцы победят. Теоретически они решили задачу, но практически еще есть какие-то шансы у соперников. Вопрос в том, что для «Спартака» игра принципиальная. Он может сыграть дисциплинированно, собранно. Если все это будет, плюс самоотдача, то вполне возможно, что он наберет очки. А так, уровень «Зенита» сейчас на две головы выше», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Балахнина.

Матч между московской и петербургской командами пройдет 7 мая. Начало игры — в 18.00 по московскому времен.

После 25 туров команда из Санкт-Петербурга сохраняет лидерство в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 61 очко. Красно-белые с 49 очками занимают третье место.