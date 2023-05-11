Бывший помощник Гогниева в «Химках» находится в реанимации в тяжелом состоянии после ДТП

36-летний бывший футболист, а ныне тренер Георгий Джиоев находится в реанимации в тяжелом состоянии после автомобильной аварии, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, в ночь с 10 на 11 мая Джиоев с братом попал в ДТП в районе села Кабардинка по дороге из Пятигорска. «Мерседес», на котором ехали братья, полностью разбит.

Будучи футболистом, Джиоев выступал за «Факел», «Кубань», «Томь», «Луч-Энергию» и другие клубы. Всего в качестве футболиста он провел 198 матчей, забил 14 мячей и отдал две результативные передачи. Также тренер входил в тренерский штаб Спартака Гогниева в «Алании» и «Химках».

После 26 туров «Химки» занимают 15-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков.