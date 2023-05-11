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Сегодня, 19:27

Личка: «Если летом поступит хорошее предложение от клуба РПЛ, я его рассмотрю»

Личка поделился мнением о своем будущем
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка поделился мнением о своем будущем.

«Буду ли я рассматривать предложения, если они появятся? Мы об этом тоже говорили с руководством «Оренбурга» и пришли к выводу, что, если мне поступит хорошее предложение и можно будет сделать шаг вперед в тренерской карьере, то никто не будет против. Для нас всех будет здорово, что мы помогли друг другу сделать шаг вперед. Поэтому, если летом поступит хорошее предложение, то я его рассмотрю. Обращались ли ко мне из «Динамо»? Нет, со мной никто не связывался из «Динамо». На сегодняшний день у меня нет предложений», — приводит слова Лички «РБ Спорт».

Чешский специалист Марцел Личка возглавил «Оренбург» в августе 2020 года.

На данный момент «Оренбург» занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков в 26 матчах.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/martsel-lichka-esli-letom-postupit-horoshee-predlozhenie-ot-kluba-rpl-ya-ego-rassmotryu/
Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
Марцел Личка
5
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 20 4 2 68-15 64
2
 ЦСКА 26 15 6 5 48-24 51
3
 Ростов 26 14 8 4 44-34 50
4
 Спартак 26 14 7 5 57-35 49
5
 Ахмат 26 13 4 9 41-34 43
6
 Краснодар 26 12 6 8 55-42 42
7
 Динамо 26 12 6 8 44-35 42
8
 Оренбург 26 12 3 11 49-50 39
9
 Локомотив 26 10 5 11 45-42 35
10
 Сочи 26 10 4 12 35-48 34
11
 Урал 26 7 6 13 27-41 27
12
 Кр. Советов 26 6 7 13 26-42 25
13
 Факел 26 4 12 10 33-45 24
14
 Пари НН 26 6 5 15 27-49 23
15
 Химки 26 4 5 17 24-58 17
16
 Торпедо 26 3 4 19 20-49 13
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30 тур
13.05 12:00
Урал – Оренбург
 - : -
13.05 14:00
Химки – Спартак
 - : -
13.05 16:30
Зенит – Краснодар
 - : -
13.05 19:00
ЦСКА – Торпедо
 - : -
14.05 14:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
14.05 16:30
Динамо – Ахмат
 - : -
14.05 19:00
Сочи – Ростов
 - : -
14.05 19:00
Факел – Пари НН
 - : -
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Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 22
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 18
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 15
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

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Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

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Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
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Крылья Советов

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Локомотив

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Дмитрий Баринов

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Локомотив

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