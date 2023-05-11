Мостовой назвал Кузяева лучшим российским игроком в «Зените»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой назвал лучшего футболиста «Зенита» среди россиян и выделил южноамериканских игроков петербургской команды.

«Если говорить о лучших футболистах «Зенита» в этом сезоне, то само собой на первом месте Малком, потом Вендел, а третьим назову Барриоса. Это ключевые фигуры. Из россиян кого-то тяжело выделять, потому что их всего там два-три человека. Кто-то скажет, что преимущество за Мостовым, потому что Андрей в этом году зарекомендовал себя, но Кузяев на протяжении многих лет играл на высоком уровне. Он и в том году и в позапрошлом выступал в основе «Зенита», поэтому его можно назвать лучшим из россиян», — приводит слова Мостового Metaratings.ru.

В нынешнем сезоне РПЛ Кузяев сыграл в 22 матчах, отметился пятью голами и шестью результативными передачами. Полузащитник в пятый раз стал чемпионом России в составе «Зенита».

Соглашение хавбека с клубом истекает 30 июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Кузяева в 10 миллионов евро.