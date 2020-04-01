Артем Дзюба: «Возможно, водка отчасти спасает, но сейчас ситуация плохая»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба высказл мнение, что люди во время пандемии коронавируса должны думать не только о себе, но и других. По его словам, многие путают слабоумие и отвагу.

- Меня поражают наши люди. Не заботитесь о себе, но подумайте о других, подумайте о врачах, — сказал Дзюба в прямом эфире в инстаграме Тины Канделаки. - Знаю, что заболел главврач Коммунарки. Говорят, неплохо себя чувствует, продолжает работать. Молодец, сейчас непростое время.

У нас самая находчивая нация. Сколько было лозунгов: «Мы, русские, не сдаемся! Мы непобедимы! Да мы вообще всех поглотим! Нам ничего не страшно!» Возможно, водка отчасти спасает, но, к сожалению, сейчас ситуация плохая. Слабоумие и отвага — многие путают эти вещи.

Говорят, спортсмены не самые умные люди. Но мы как минимум дисциплинированные и прекрасно понимаем, что здоровье — наше все. Наш хлеб — это наше здоровье, наши ноги. Очень боимся.

Вся Италия поначалу смеялась. Хотя в Италии же самое возрастное население, они должны были напрячься больше всех. А они смеялись — хи-хи, ха-ха. И вот что произошло. Слышал, что у игрока «Ювентуса» Ругани супруга заболела коронавирусом на 4-м месяце беременности. Как это скажется? Мне это интересно.