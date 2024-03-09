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9 марта, 07:23

Попов: «Просто хорошо играть — это одно, а становиться чемпионом — это другое»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший нападающий московского ЦСКА и краснодарской «Кубани» Денис Попов прокомментировал победу «Ростова» над «Краснодаром» (2:1) в матче 20-го тура чемпионата России.

«Просто хорошо играть, занимать какие-то места — это одно, а становиться чемпионом — это другое. До длинного зимнего перерыва «Краснодар» набрал ход и играл здорово. Наверняка они заслуженно шли на первом месте. А сейчас после паузы начался практически новый чемпионат. Плюс все уже относятся к «Краснодару» как к лидеру, к нему теперь пристальное внимание. И психология: над «Краснодаром» довлеет большой груз ответственности. О чем я и говорил — вопрос, смогут ли они с ним справиться. Потому что хороших тренеров и футболистов на самом деле много, а чемпионов — единицы.

Выигрывают турниры те, кто ровнее проходит всю дистанцию и допускает меньше ошибок. Хотел бы отметить хорошую игру «Ростова» и отдельно Щетинина, который отдал сумасшедший пас на первый гол. И нападающий Мохебби хорош был. Да вообще вся команда играла очень организованно и сбалансированно. Были моменты, когда ростовчане оборонялись низким блоком, у них Голенков находился практически на радиусе своей штрафной. «Краснодар» проходит чемпионскую проверку. Будет видно в ближайшие несколько туров, насколько они способны психологически бороться за первое место», — цитирует «Евро-Футбол.Ру» Попова.

«Ростов» (27 очков) поднялся на 9-е место в РПЛ. «Краснодар» (39) продолжает лидировать в турнирной таблице, но может опуститься на 2-е место, если «Зенит» (37) в 20-м туре победит «Урал».

 
Футболисты &laquo;Ростова&raquo; празднуют гол Мохаммада Мохеби в&nbsp;ворота &laquo;Краснодара&raquo;. Карпин прибил чемпионскую интригу? «Краснодар» проиграл «Ростову» и может упустить первое место
Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005587997_denis_popov__o_krasnodare_igrat_horosho__odno_stanovitsya_chempionom__drugoe
Денис Попов
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ФК Краснодар
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 И В Н П +/- О
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 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
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Спартак – Урал
 - : -
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Кр. Советов – Зенит
 - : -
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