Попов: «Просто хорошо играть — это одно, а становиться чемпионом — это другое»

Бывший нападающий московского ЦСКА и краснодарской «Кубани» Денис Попов прокомментировал победу «Ростова» над «Краснодаром» (2:1) в матче 20-го тура чемпионата России.

«Просто хорошо играть, занимать какие-то места — это одно, а становиться чемпионом — это другое. До длинного зимнего перерыва «Краснодар» набрал ход и играл здорово. Наверняка они заслуженно шли на первом месте. А сейчас после паузы начался практически новый чемпионат. Плюс все уже относятся к «Краснодару» как к лидеру, к нему теперь пристальное внимание. И психология: над «Краснодаром» довлеет большой груз ответственности. О чем я и говорил — вопрос, смогут ли они с ним справиться. Потому что хороших тренеров и футболистов на самом деле много, а чемпионов — единицы.

Выигрывают турниры те, кто ровнее проходит всю дистанцию и допускает меньше ошибок. Хотел бы отметить хорошую игру «Ростова» и отдельно Щетинина, который отдал сумасшедший пас на первый гол. И нападающий Мохебби хорош был. Да вообще вся команда играла очень организованно и сбалансированно. Были моменты, когда ростовчане оборонялись низким блоком, у них Голенков находился практически на радиусе своей штрафной. «Краснодар» проходит чемпионскую проверку. Будет видно в ближайшие несколько туров, насколько они способны психологически бороться за первое место», — цитирует «Евро-Футбол.Ру» Попова.

«Ростов» (27 очков) поднялся на 9-е место в РПЛ. «Краснодар» (39) продолжает лидировать в турнирной таблице, но может опуститься на 2-е место, если «Зенит» (37) в 20-м туре победит «Урал».