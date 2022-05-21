«Арсенал» — «Урал»: стартовые составы команд на матч 30-го тура РПЛ

«Арсенал» и «Урал» объявили составы на матч 30-го тура Тинькофф РПЛ.

«Арсенал»: Левашов, Смольников, Сокол, Суханов, Радакович, Кулешин, Гулиев, Кангва, Кайнов, Панченко, Марков.

Запасные: Коченков, Шамов, Степанов, Пантелеев, Чаушич, Хабибов, Луценко, Аджоев, Деспотович.

«Урал»: Помазун, Герасимов, Гогличидзе, Кузьмичев, Шатов, Подберезкин, Бикфалви, Егорычев, Мишкич, Железнов, Аугустыняк.

Запасные: Ландаков, Мамин, Динга, Быковский, Евсеев, Магомадов, Гаджимурадов, Юшин, Агеев.

Матч «Арсенал» — «Урал» состоится сегодня, 21 мая, начало — в 17.00 (мск). Перед последним туром команда из Екатеринбурга идет на 12-м месте с 30 очками, туляки занимают последнюю, 16-ю строчку с 23 очками.