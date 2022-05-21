«Крылья Советов» — «Локомотив»: стартовые составы на матч РПЛ

Читать «СЭ» в

Стали известны стартовые составы «Крыльев Советов» и «Локомотива» на матч 30-го тура Тинькофф РПЛ.

«Крылья Советов»: Овсянников, Гапонов, Горшков, Солдатенков, Бейл, Зиньковский, Витюгов, Ежов, Коваленко, Глушенков, Сарвели.

«Локомотив»: Гилерме, Живоглядов, Мампасси, Баринов, Жемалетдинов, Рыбчинский, Куликов, Тикнизян, Бека Бека, Керк, Кухта.

Матч состоится 21 мая в 17:00 по московскому времени.