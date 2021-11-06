В субботу, 6 ноября, «Арсенал» в Туле сыграет против «Уфы» в матче 14-го тура Тинькофф РПЛ. Встреча начнется в 14.00 по московскому времени.

Онлайн-трансляция матча «Арсенал» — «Уфа» будет доступна на сайте «СЭ». Видеотрансляцию игры в прямом эфире можно смотреть здесь. Эфир начнется в 13.55.

«Арсенал» с 12 очками занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Уфа» (13 баллов) располагается на 13-й строчке.