«Арсенал» — «Уфа»: прямая трансляция матча РПЛ
В субботу, 6 ноября, «Арсенал» в Туле сыграет против «Уфы» в матче 14-го тура Тинькофф РПЛ. Встреча начнется в 14.00 по московскому времени.
Онлайн-трансляция матча «Арсенал» — «Уфа» будет доступна на сайте «СЭ». Видеотрансляцию игры в прямом эфире можно смотреть здесь. Эфир начнется в 13.55.
«Арсенал» с 12 очками занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Уфа» (13 баллов) располагается на 13-й строчке.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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