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Тренер «Динамо» Воронин рассказал удивительную историю про Зидана

12:00
Андрей Воронин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Андрей Воронин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Экс-футболист сборной Украины, а сейчас тренер «Динамо» Андрей Воронин в интервью на YouTube-канале «Ответь по-братски» рассказал историю о встрече со знаменитым футболистом Зинедином Зиданом.

— Лучший футболист, против которого играл, — Зидан. Это легенда. Мы с ним футболками менялись, когда я играл за «Байер», а он за «Реал». Нереальные вещи делал. Мы привыкли, что так играют бразильцы или аргентинцы. Зидан думал на пять ходов вперед, как шахматист.

Как-то я отдыхал с семьей и друзьями в Эмиратах. Я очень близко общаюсь с Сашей Самедовым и с Денисом Колодиным. Это мои самые близкие друзья, особенно после времен в «Динамо». С Денисом мы постоянно ездили отдыхать. Мы играли в волейбол на пляже. Подъехал багги, вышли какие-то люди и попросили разрешения с нами поиграть. Мы согласились, но один из них сидел на скамейке в кепочке. Мне показалось, что это Зидан, но Денис не поверил. И все-таки это был Зидан. Моей жене он тоже нравился. В итоге мы все договорились сыграть на пиво. Мы их обыграли, и Зидан действительно записал на свой счет выпивку. Мы с Колодиным посмеялись, что пива мы с ним немало выпили вместе, но Зидан нам еще никогда не оплачивал счет. Смешная история.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
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  • Alvin Almazov
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  • Sport Prediction
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити

Обе забьют - да

27%

1.61

П2

23%

1.71

ИТБ1 (1.0)

16%

1.83
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Краснодар

П1

22%

2.70

X2

19%

1.50

ТБ 2.0

18%

1.43
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Локомотив

Ф1 (0)

24%

1.67

Обе забьют - да

20%

1.80

X2

15%

1.66

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