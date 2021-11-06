Тренер «Динамо» Воронин рассказал удивительную историю про Зидана

Экс-футболист сборной Украины, а сейчас тренер «Динамо» Андрей Воронин в интервью на YouTube -канале «Ответь по-братски» рассказал историю о встрече со знаменитым футболистом Зинедином Зиданом.

— Лучший футболист, против которого играл, — Зидан. Это легенда. Мы с ним футболками менялись, когда я играл за «Байер», а он за «Реал». Нереальные вещи делал. Мы привыкли, что так играют бразильцы или аргентинцы. Зидан думал на пять ходов вперед, как шахматист.