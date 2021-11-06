Тренер «Динамо» Воронин рассказал удивительную историю про Зидана
Экс-футболист сборной Украины, а сейчас тренер «Динамо» Андрей Воронин в интервью на YouTube-канале «Ответь по-братски» рассказал историю о встрече со знаменитым футболистом Зинедином Зиданом.
— Лучший футболист, против которого играл, — Зидан. Это легенда. Мы с ним футболками менялись, когда я играл за «Байер», а он за «Реал». Нереальные вещи делал. Мы привыкли, что так играют бразильцы или аргентинцы. Зидан думал на пять ходов вперед, как шахматист.
Как-то я отдыхал с семьей и друзьями в Эмиратах. Я очень близко общаюсь с Сашей Самедовым и с Денисом Колодиным. Это мои самые близкие друзья, особенно после времен в «Динамо». С Денисом мы постоянно ездили отдыхать. Мы играли в волейбол на пляже. Подъехал багги, вышли какие-то люди и попросили разрешения с нами поиграть. Мы согласились, но один из них сидел на скамейке в кепочке. Мне показалось, что это Зидан, но Денис не поверил. И все-таки это был Зидан. Моей жене он тоже нравился. В итоге мы все договорились сыграть на пиво. Мы их обыграли, и Зидан действительно записал на свой счет выпивку. Мы с Колодиным посмеялись, что пива мы с ним немало выпили вместе, но Зидан нам еще никогда не оплачивал счет. Смешная история.
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