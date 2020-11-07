Арбитр Иванов не любит симулянтов. Что случилось в Саранске?
На 82-й минуте матча 14-го тура Тинькофф чемпионата России «Тамбов» — «Ахмат» (0:1) арбитр Сергей Иванов блестяще разобрался в случившемся в штрафной площади тамбовской команды и принял абсолютно правильное решение без помощи ВАР.
Кто-то, возможно, после падения полузащитника грозненцев Владимира Ильина ждал от судьи назначения пенальти. Но он очень быстро назначил свободный удар в пользу «Тамбова» и наказал Ильина желтой карточкой за неспортивное поведение. Рефери увидел, что Алексей Грицаенко не нарушил правила игры, а его оппонент попытался обманным путем заработать 11-метровый удар и совершил очень красивый прыжок. (Александр Бобров)
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.