Антон Шунин: «В моем сейве в концовке матча есть доля везения, потому что мяч попал в меня»

Вратарь «Динамо» Антон Шунин после ничьей с «Ахматом» (1:1) в матче 15-го тура чемпионата России отметил, что 250 матчей за клуб — не предел, он и дальше будет стремиться побивать рекорды.

— Что для вас означает 250-й матч в составе «Динамо»?

— Если честно, я сам только сейчас об этом узнал. Готовился к матчу и даже не мог представить, что провел за клуб уже 250 игр. Но есть к чему стремится. У нас есть много футболистов, которые сыграли гораздо больше меня. Я буду стремиться побивать рекорды, радовать наших болельщиков игрой и с каждым матчем становиться лучше. Стараюсь не подводить команду.

— На 88-й минуте ваш сейв стал ключевым, потому что после него «Динамо» пошло вперед. Как вам это удалось?

— Я не смог докричаться до наших защитников, чтобы они убегали в атаку в том моменте, но это понятно, потому что мы проигрывали, и у высокорослых защитников было больше шансов, чтобы забить. В этот момент нас обрезали, пошла атака на наши ворота — два игрока соперника выходили на одного нашего защитника. Я видел, что один футболист, который шел с мячом под углом, будет отдавать пас вдоль ворот. Так все и получилось. Все ворота были открыты, но я успел переместиться и предугадал момент.

— Были ли везение в том моменте?

— Да, потому что мяч попал в меня. Я прыгал в угол, но если бы игрок хорошо исполнил удар, я бы ничего не смог сделать — расстояние было слишком близкое, а ворота были открыты. Но тем не менее, мои правильные действия привели к отбитому мячу. (Елена Григорьевская)

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