Полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук отдал должное форварду ЦСКА Федору Чалову. Он также прокомметировал игру 24-го тура с армейцами, назвав ее результат (1:1) закономерным.

– Вы свои моменты пересматриваете? Анализируете?

– Да, в InStat которые приходят, – сказал Миранчук в эфире программы "Футбол России" на канале "Россия 24". – Смотрим. У нас в этом плане обращают внимание, интересно, сколько ты борьбы провел, сколько ударов сделал.

– Скажите честно – следите за гонкой бомбардиров? Вы один из лидеров в этом сезоне, 8 мячей.

– Интересно. Я как-то натыкаюсь в Инстаграме или на паблике, где уже видно, кто на первом месте, кто на втором. Интересно, конечно, но у меня нет какой-то цели или задачи. Забивать всегда приятно. Если забью 10 голов в этом сезоне – буду очень доволен.

– Вы с Чаловым знакомы лично? Не перешучиваетесь с ним?

– Да, знаком. Нет, Федя молодец. Но нам мог и не забивать.

– Та игра с ЦСКА – это тоже справедливо?

– "Локо" после первого тайма перестроился немного в другую схему, начали играть в более привычный футбол. Я на другом месте играл. Мы как-то стали посвободнее. В своем русле чувствовали себя. Те моменты, которые были, не забили. А у ЦСКА не так много моментов было. Не знаю, наверное этот результат закономерный. По игре.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр