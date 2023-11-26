Сметанин — о Файзуллаеве: «Слишком много разговоров. Матч выиграл Карраскаль!»
Сметанин высказался о победе «Динамо» над ЦСКА
Бывший вратарь «Динамо» Андрей Сметанин в комментарии для «СЭ» высказался о победе бело-голубых над ЦСКА в матче 16-го тура РПЛ (3:2).
«Слишком много разговоров про Файзуллаева. А матч выиграл Карраскаль! Вот и все. Какие вопросы?» — сказал Сметанин «СЭ».
Бело-голубые с 28 очками занимают третье место в турнирной таблице чемпионата России. Армейцы идут на шестой позиции (25 баллов).
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|
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|В
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|+/-
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|
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|Зенит
|16
|10
|3
|3
|33-14
|33
|
2
|Краснодар
|16
|9
|5
|2
|25-13
|32
|
3
|Динамо
|16
|7
|7
|2
|27-21
|28
|
4
|Спартак
|16
|8
|3
|5
|23-22
|27
|
5
|Кр. Советов
|16
|7
|5
|4
|34-24
|26
|
6
|ЦСКА
|16
|6
|7
|3
|29-23
|25
|
7
|Локомотив
|16
|6
|7
|3
|24-22
|25
|
8
|Рубин
|15
|6
|4
|5
|15-20
|22
|
9
|Пари НН
|15
|6
|3
|6
|14-14
|21
|
10
|Факел
|15
|5
|4
|6
|14-17
|19
|
11
|Урал
|16
|5
|4
|7
|18-25
|19
|
12
|Ростов
|15
|4
|5
|6
|23-27
|17
|
13
|Оренбург
|16
|3
|5
|8
|17-25
|14
|
14
|Ахмат
|16
|3
|4
|9
|16-22
|13
|
15
|Балтика
|16
|3
|3
|10
|12-23
|12
|
16
|Сочи
|16
|3
|1
|12
|16-28
|10
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30 тур
|25.11
|13:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|3 : 3
|25.11
|15:15
|
Зенит – Сочи
|3 : 0
|25.11
|17:30
|
ЦСКА – Динамо
|2 : 3
|25.11
|19:45
|
Балтика – Спартак
|0 : 2
|26.11
|12:00
|
Оренбург – Ахмат
|1 : 1
|26.11
|14:00
|
Урал – Краснодар
|3 : 1
|26.11
|16:30
|
Рубин – Факел
|- : -
|26.11
|19:00
|
Ростов – Пари НН
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|12
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|7
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|12
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|13
|1
|4
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|12
|1
|3
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