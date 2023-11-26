Сметанин высказался о победе «Динамо» над ЦСКА

Бывший вратарь «Динамо» Андрей Сметанин в комментарии для «СЭ» высказался о победе бело-голубых над ЦСКА в матче 16-го тура РПЛ (3:2).

«Слишком много разговоров про Файзуллаева. А матч выиграл Карраскаль! Вот и все. Какие вопросы?» — сказал Сметанин «СЭ».

Бело-голубые с 28 очками занимают третье место в турнирной таблице чемпионата России. Армейцы идут на шестой позиции (25 баллов).