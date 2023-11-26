Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:50

Гладилин — о словах Галактионова про судейство: «Он должен винить себя, а не арбитров»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший игрок «Спартака» Валерий Гладилин высказался о словах главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова про судейство в матче 16-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (3:3).

«Это не то, чтобы перебор. Тренер, команда которого ведет 3:1, упускает победу... Конечно, это его ошибка. Неправильные замены, еще что-то, мотивация была потеряна у футболистов. Так что здесь ему надо винить себя, а не суде», — приводит слова Гладилина Vprognoze.ru.

На 98-й минуте встречи игрок «Локомотива» Евгений Морозов сыграл рукой в штрафной своей команды. После просмотра эпизода главный арбитр игры Василий Казарцев принял решение назначить пенальти в ворота железнодорожников. Мяч на 102-й минуте забил полузащитник самарцев Бенхамин Гарре.

Дмитрий Баринов и&nbsp;Михаил Галактионов. «Если это ######## нравится кому-то, то нам — нет». «Локо» в ярости из-за судейства в Самаре

Источник: Vprognoze.ru
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Михаил Галактионов
3
1
Читайте также
Телеведущая Ольга Бузова продолжает дружить с женами российских футболистов
Русские вратари — больше не сильнейшие в мире? Начало чемпионата НХЛ — не в их пользу
Москву вечером 26 ноября накроет «черная метель»
Средства ПВО России уничтожили две украинские ракеты С-200 над Азовским морем
Атака украинских беспилотников на регионы России. Главное
В США заявили о бесполезности западных танков для ВСУ
Популярное видео
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сметанин — о Файзуллаеве: «Слишком много разговоров. Матч выиграл Карраскаль!»

«Урал» — «Краснодар»: Каштанов забил третий гол в ворота гостей
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
12
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 3 : 3
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 3 : 0
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 2 : 3
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 0 : 2
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 1 : 1
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 3 : 1
26.11 16:30
Рубин – Факел
 - : -
26.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 12
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 12 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 13 1 4
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 12 1 3
Вся статистика

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости