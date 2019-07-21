Анатолий Мещеряков: "Посещаемость? Посмотрим, сколько придет на ЦСКА, "Спартак" и "Краснодар"

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков после домашнего матча 2-го тура РПЛ против "Тамбова"​ (2:1) заявил, что не следует критиковать абонементную программу клуба.

– На матч с "Тамбовом" пришло чуть больше десяти тысяч болельщиков, – сказал Мещеряков. – Хочется, чтобы было больше, но думаю, что народ скоро начнет ходить. Посмотрим, сколько придет на ЦСКА, "Спартак" или "Краснодар".

– Критиковать абонементную программу пока рано?

– Еще месяц продаж впереди. И продажи идут на 20 процентов лучше по количеству и почти в два раза лучше по деньгам. Уверен, что в полтора раза лучше будем в этом сезоне по количеству абонементов.

– Как оцените матч с "Тамбовом"?

– Первый тайм хороший. Во втором постояли. Экономили эмоции, наверное. Играли по счету. (Ярослав Сусов)

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