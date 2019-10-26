Александр Точилин: «Могли не только сравнять счет, но и выйти вперед»

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин заявил на прeсс-конференции после матча с «Ростовом» (0:2), что его команда неудачно действовала в начале матча.

— Для нас игра сложилась из двух разных таймов. В первом тайме мы уступили хозяевам, гол «Ростова» вытекал из происходившего на поле. Во втором удалось выровнять игру и в начале тайма даже играли с преимуществом. Могли не только сравнять счет, но и выйти вперед, однако в реализации не преуспели. Курьезный гол поставил точку в матче, хотя ребята до конца старались переломить игру.

— Почему плохо с реализацией?

— Все в совокупности. Положение в турнирной таблице давит на команду, и это переносится на игру. Игроки квалифицированные и такие моменты должны реализовывать.

— Можно сказать, что «Ростов» выиграл на классе?

— В основном «Ростов» выиграл из-за наших ошибок. Наверное использование этих ошибок и есть определенный класс.

— Что происходит с Полозом?

— Это его надо спросить. С тренерской точки зрения он проигрывает конкуренцию.

(Юрий Плохотниченко)