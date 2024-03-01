«Факел» подколол «Спартак» из-за ситуации с полем

«Факел» в своем Telegram-канале пошутил по поводу ситуации с домашним стадионом «Спартака».

«Спартак», агрономы в городе?» — сказано в сообщении воронежцев.

«Факел» сыграет в гостях со «Спартаком» 10 марта в 20-м туре РПЛ.

29 февраля стало известно, что проведение матчей на стадионе «Спартака» временно приостановлено. В связи с этим домашний матч красно-белых против «Факела» (10 марта) пройдет на другом стадионе. Клуб сообщит подробности переноса в ближайшее время.