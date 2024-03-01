Ахметов: «Через полгода, даст бог, вижу себя чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка»

Полузащитник «Зенита» Ильзат Ахметов в интервью «СЭ» рассказал о своих целях на сезон.

— Кем ты себя видишь через пять лет?

— Не хочу забегать так далеко. Конечно, хочется себя видеть в топовом европейском клубе. Есть цели, мечты, к ним потихоньку идем.

— А через полгода?

— Даст бог, чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка.

— Когда ты был в ЦСКА, говорил, что вы с Федором Чаловым договорились постричься налысо в случае победы в чемпионате. С золотом в ЦСКА не сложилось, но тот уговор все еще в силе?

— Да нет, я уже когда ездил Мекку, то брился налысо, мне хватило — потом полгода отращивал.