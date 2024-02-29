РПЛ не допустила поле «Спартака» к проведению матча с «Факелом»

Комиссия РПЛ признала несоответствующим состояние футбольного поля на «Лукойл Арене», сообщает пресс-служба лиги.

Проведение матчей на стадионе «Спартака» временно приостановлено. В связи с этим домашний матч красно-белых против «Факела» (10 марта) пройдет на другом стадионе. Клуб сообщит подробности переноса в ближайшее время.

«Допуск «Лукойл Арены» к проведению футбольных матчей будет определен по результатам еженедельного мониторинга футбольного поля», — сказано в заявлении на официальном сайте РПЛ.

В конце декабря «Спартак» объявил о переименовании домашнего стадиона в «Лукойл Арену». Ранее стадион носил название «Открытие Банк Арена».