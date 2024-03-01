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1 марта, 13:00

В «Локомотиве» не сомневаются, что Дзюба выполнит условия автопродления контракта

К. Алексеев , Л. Волотко , М. Антонов
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Артем Дзюба.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных в интервью «СЭ» ответил на вопрос о возможном продлении контракта с нападающим железнодорожников Артемом Дзюбой.

— Контракт Артема Дзюбы заканчивается летом. Заинтересован ли «Локомотив» в подписании нового соглашения?

— Как вы знаете, из-за незначительного повреждения во время второго сбора Артем работал не в Абу-Даби с командой, а в Баковке с индивидуальным тренером. Я приезжал на базу, посмотрел тренировку, и после мы с ним поговорили. Могу заверить, что и Дзюба хочет продолжить играть в «Локомотиве», и клуб в этом заинтересован. Он в хорошей форме. Уверен, в оставшихся матчах сезона Артем проявит свои лучшие качества.

— При этом в контракте Дзюбы есть опция автопродления на один сезон. Если игрок не выполнит условие, вы все равно предложите контракт?

— Я абсолютно не сомневаюсь в том, что Артем выполнит условия для автоматической пролонгации.

— Но по сравнению с прошлой весной его результативность снизилась.

— А новая весна — впереди. С Дзюбой вопрос закрыт — мы довольны его ролью в команде: тем, как он выкладывается на каждой тренировке и в матчах, нацелен на результат и передает лучшие качества настоящего спортсмена молодым футболистам. Рассчитываем, что Артем и дальше будет приносить пользу «Локомотиву». Наша система подготовки, процесс реабилитации и восстановления позволят это сделать.

35-летний Дзюба в сезоне-2023/24 забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи в 20 матчах за железнодорожников во всех турнирах.

Юрий Нагорных. «Восьми бразильцев у нас никогда не будет, а восемь игроков сборной России — это реально». Интервью босса «Локо»
Артем Дзюба
ФК Локомотив (Москва)
Юрий Нагорных
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
2
 Зенит 19 11 4 4 35-17 37
3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
6
 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
7
 Рубин 19 8 5 6 18-22 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
10
 Пари НН 19 7 4 8 16-17 25
11
 Факел 19 5 7 7 16-20 22
12
 Ахмат 19 5 5 9 19-23 20
13
 Урал 19 5 4 10 18-29 19
14
 Оренбург 19 3 7 9 20-29 16
15
 Балтика 19 3 5 11 12-24 14
16
 Сочи 19 3 3 13 17-31 12
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30 тур
8.03 14:00
Кр. Советов – ЦСКА
 0 : 2
8.03 18:30
Ростов – Краснодар
 2 : 1
9.03 14:00
Урал – Зенит
 - : -
9.03 16:30
Рубин – Пари НН
 - : -
9.03 19:00
Динамо – Ахмат
 - : -
10.03 14:00
Оренбург – Балтика
 - : -
10.03 16:30
Локомотив – Сочи
 - : -
10.03 19:00
Спартак – Факел
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 16 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 17 1 5
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