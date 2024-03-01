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1 марта, 07:45

Журавель: «На старте сезона казалось, что Абаскаль играет в «Футбольный менеджер»

Журавель оценил работу Абаскаля в «Спартаке» в этом сезоне
Александр Кружков
Обозреватель
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Известный журналист и комментатор Тимур Журавель в интервью «СЭ» высказал мнение о главном тренере «Спартака» Гильермо Абаскале.

— Когда уволят Абаскаля?

— Не раньше лета. Новые руководители «Спартака» не производят впечатления людей импульсивных, склонных к резким шагам. Как бы ни складывались для команды оставшиеся 12 туров, Абаскаль наверняка доработает до конца чемпионата. А там уже все зависит от результата. Плотность в таблице такая, что красно-белые легко могут и взлететь на третье место, и рухнуть на восьмое.

Другой важный фактор — отношения в коллективе. Если между тренером и командой не полыхнет, «Спартак» и дальше будет держаться за Абаскаля. Но он сам может все испортить. Громких историй хватало. То Литвинов впадет в немилость, то Соболев, то Джикия... Нельзя ротировать состав, руководствуясь эмоциями и обидами. Должно быть больше рассудительности. Надеюсь, Абаскаль эту проблему преодолел.

На старте сезона казалось, что он играет в «Футбольный менеджер». Если «Краснодар» Ивича — образец стабильности, то у Гильермо в каждом матче менялось все. И тактика, и состав. Осенью испанец наконец-то перестал дергаться. Объявил, что теперь будет использовать схему 4-2-2-2. Успокоился. А значит, готов работать чуть иначе. Но так это или нет, увидим в ближайших турах.

Владимир Ивич. Тимур Журавель: «Ивич — первый тренер, который получил от Галицкого лицензию на убийство стиля»
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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Каррера считает, что ситуация с задержанием в Дубае может сказаться на Промесе перед матчем с «Зенитом»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
2
 Зенит 19 11 4 4 35-17 37
3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
6
 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
7
 Рубин 19 8 5 6 18-22 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
10
 Пари НН 19 7 4 8 16-17 25
11
 Факел 19 5 7 7 16-20 22
12
 Ахмат 19 5 5 9 19-23 20
13
 Урал 19 5 4 10 18-29 19
14
 Оренбург 19 3 7 9 20-29 16
15
 Балтика 19 3 5 11 12-24 14
16
 Сочи 19 3 3 13 17-31 12
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30 тур
8.03 14:00
Кр. Советов – ЦСКА
 0 : 2
8.03 18:30
Ростов – Краснодар
 2 : 1
9.03 14:00
Урал – Зенит
 - : -
9.03 16:30
Рубин – Пари НН
 - : -
9.03 19:00
Динамо – Ахмат
 - : -
10.03 14:00
Оренбург – Балтика
 - : -
10.03 16:30
Локомотив – Сочи
 - : -
10.03 19:00
Спартак – Факел
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 16 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 17 1 5
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