Журавель: «На старте сезона казалось, что Абаскаль играет в «Футбольный менеджер»

Известный журналист и комментатор Тимур Журавель в интервью «СЭ» высказал мнение о главном тренере «Спартака» Гильермо Абаскале.

— Когда уволят Абаскаля?

— Не раньше лета. Новые руководители «Спартака» не производят впечатления людей импульсивных, склонных к резким шагам. Как бы ни складывались для команды оставшиеся 12 туров, Абаскаль наверняка доработает до конца чемпионата. А там уже все зависит от результата. Плотность в таблице такая, что красно-белые легко могут и взлететь на третье место, и рухнуть на восьмое.

Другой важный фактор — отношения в коллективе. Если между тренером и командой не полыхнет, «Спартак» и дальше будет держаться за Абаскаля. Но он сам может все испортить. Громких историй хватало. То Литвинов впадет в немилость, то Соболев, то Джикия... Нельзя ротировать состав, руководствуясь эмоциями и обидами. Должно быть больше рассудительности. Надеюсь, Абаскаль эту проблему преодолел.

На старте сезона казалось, что он играет в «Футбольный менеджер». Если «Краснодар» Ивича — образец стабильности, то у Гильермо в каждом матче менялось все. И тактика, и состав. Осенью испанец наконец-то перестал дергаться. Объявил, что теперь будет использовать схему 4-2-2-2. Успокоился. А значит, готов работать чуть иначе. Но так это или нет, увидим в ближайших турах.