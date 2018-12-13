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Ахмед Айдамиров: "Сейчас говорить о Глушакове в "Ахмате" – неэтично, у него контракт со "Спартаком"

13 декабря 2018, 13:10
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Гендиректор "Ахмата" Ахмед Айдамиров не готов сейчас обсуждать возможный переход капитана "Спартака" Дениса Глушакова​ в состав грозненского клуба. Ранее в интернете был опубликован монолог полузащитника, который говорит о намерении перебраться в "Ахмат" после истечения контракта с московским клубом, то есть летом 2020 года.

– Во-первых, я не слышал, что он сказал о желании перейти в "Ахмат", – начала Айдамиров. – Во-вторых, сейчас у него действующий контракт со "Спартаком", поэтому все такие разговоры неэтичны и неактуальны в данный момент. (Андрей Сизякин)

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