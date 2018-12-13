Глушаков говорит о переходе в "Ахмат", чтобы не платить алименты. Аудио

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков хочет перейти в "Ахмат", чтобы не платить алименты жене. Об этом стало известно из аудиозаписей, которые оказались в распоряжении полиции.

- А поеду в Грозный играть - зарплата будет 30 тысяч рублей. Сколько там алиментов нужно платить? Посчитаешь. Хорошо ты считаешь. Да, я там и останусь. После контракта со "Спартаком" я ему пообещаю, что я за его команду буду играть,и я там останусь, - говорит Глушаков на аудиозаписи, которая была опубликована в Телеграм-канале Mash



Напомним, Глушаковы ведут бракоразводный процесс. 11 декабря Дарья Глушакова подала в полицию заявление на мужа, в котором обвиняет его в угрозе убийством.

В Интернете появилась аудиозапись, на которой Глушаков общается со своей супругой Дарьей, обсуждая алименты и бракоразводный процесс. 31-летний хавбек в нецензурной форме угрожает жене, говоря о том, что привлечет к делу чеченцев, ФСО, ФСБ, а также людей их высших кругов власти.

Глушаков перейдет в Ахмат, чтобы не платить жене. pic.twitter.com/5gg7fNx96V – Никита Камышев (@SkifFc) 13 декабря 2018 г.

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