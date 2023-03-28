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Сегодня, 13:43

Агент Шпинев о Баринове и Миранчуке: «Локомотив» выразил желание сохранить своих ребят»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Антон Миранчук.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Агент Вадим Шпинев рассказал «СЭ» о ходе переговоров с «Локомотивом» по продлению контрактов с капитаном Дмитрием Бариновым и полузащитниками Антоном Миранчуком и Рифатом Жемалетдиновым.

Ранее председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных заявил «СЭ», что была проведена встреча с представителями игроков по возможному продлению контрактов.

«Спортивный блок в лице Дмитрия Ульянова выразил мнение совета директоров «Локомотива» о продлении сотрудничества с футболистами, с обоймой основного состава и молодыми игроками, — сказал Шпинев «СЭ». — Была выражена позиция о желании сохранить своих ребят. Процесс пошел, но это большая и кропотливая работа. Рассматриваются взаимоприемлемые варианты — проговариваем так, чтобы было хорошо и клубу, и футболистам. Главное — это гибкость, никто не планирует никаких резких движений».

Шпинев отметил, что стороны стремятся к нахождению комфортного и приемлемого для всех варианта.

«Наша задача — выбрать приемлемый для всех вариант, чтобы клуб и игроки чувствовали себя комфортно. Мы понимаем и осознаем интересы всех сторон. Но первоочередная задача для всех — провести весеннюю часть чемпионата по максимуму. Сейчас никто никуда не торопится, спокойная рабочая обстановка», — добавил Шпинев.

Баринов, Миранчук и Жемалетдинов — воспитанники «Локомотива». Контракты всех троих футболистов с клубом действуют до конца июня 2024 года.

Антон Миранчук
Дмитрий Баринов
Рифат Жемалетдинов
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
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Погребняк поделился мнением о последних играх «Зенита»
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 15 3 2 53-10 48
2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 20 10 2 8 31-29 32
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
12
 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
13
 Пари НН 20 5 4 11 23-37 19
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 20 3 4 13 19-41 13
16
 Торпедо 20 2 4 14 12-33 10
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1.04 14:00
Динамо – Сочи
 - : -
1.04 14:00
Пари НН – Локомотив
 - : -
1.04 16:30
Спартак – Ахмат
 - : -
1.04 19:00
Зенит – Урал
 - : -
2.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
2.04 14:00
Химки – Краснодар
 - : -
2.04 16:30
Факел – ЦСКА
 - : -
2.04 19:00
Ростов – Торпедо
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Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
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Максим Ненахов

Локомотив

 10 1 1
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

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Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

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