Агент Рассказова отреагировал на информацию о возможном продлении контракта со «Спартаком»

Валериюс Мижигурскис, агент защитника «Спартака» Николая Рассказова отреагировал на новость о возможном продлении контракта с футболистом.

«Я сейчас нахожусь не в России. Когда приеду, встретимся с руководством «Спартака» и обсудим продолжение сотрудничества», — сказал Мижигурскис.

Ранее сообщалось, что «Спартак» собирается предложить 24-летнему Рассказову контракт на один год.

Рассказов — воспитанник «Спартака». В сезоне-2021/22 защитник сделал 1 результативную передачу в 25 матчах за команду. Нынешний контракт игрока с красно-белыми действует до конца июня 2022 года.