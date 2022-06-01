«Спартак» хочет продлить Рассказова на один год

«Спартак» собирается продлить соглашение с защитником Николаем Рассказовым, сообщает Metaratings.ru.

Руководство красно-белых предложит 24-летнему россиянину контракт на один год с опцией продления.

Действующее соглашение истекает в июне 2022 года.

В текущем сезоне Рассказов провел за «Спартак» 25 матчей и отдал одну результативную передачу.