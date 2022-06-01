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Агент Николсона о решении КДК: «За 7 лет Шамар никогда не делал ничего подобного»

Агент Николсона отреагировал на решение КДК РФС по итогу финала БЕТСИТИ Кубка России с «Динамо»
Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Ненад Портега, агент нападающего «Спартака» Шамара Николсона в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на решение КДК РФС по итогу финала БЕТСИТИ Кубка России с «Динамо» (2:1).

1 июня стало известно, что КДК РФС дисквалифицировал 25-летнего Николсона на два матча в Кубке за инцидент с Денисом Макаровым в концовке матча с бело-голубыми.

«Я даже не знал об этом инциденте. За 7 лет Шамар никогда не делал ничего подобного, не было даже малейших конфликтов. Очевидно, что-то произошло между ними. Но я думаю, это уже неважно. Это часть игры. Всегда есть победители и проигравшие», — сказал агент «СЭ».

Финал БЕТСИТИ Кубка России «Спартак» — «Динамо» (2:1) состоялся в воскресенье, 29 мая.

БЕТСИТИ Кубок России
РФС
ФК Спартак (Москва)
Шамар Николсон
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3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
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 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
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 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
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