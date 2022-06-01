Агент Николсона о решении КДК: «За 7 лет Шамар никогда не делал ничего подобного»

Ненад Портега, агент нападающего «Спартака» Шамара Николсона в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на решение КДК РФС по итогу финала БЕТСИТИ Кубка России с «Динамо» (2:1).

1 июня стало известно, что КДК РФС дисквалифицировал 25-летнего Николсона на два матча в Кубке за инцидент с Денисом Макаровым в концовке матча с бело-голубыми.

«Я даже не знал об этом инциденте. За 7 лет Шамар никогда не делал ничего подобного, не было даже малейших конфликтов. Очевидно, что-то произошло между ними. Но я думаю, это уже неважно. Это часть игры. Всегда есть победители и проигравшие», — сказал агент «СЭ».

Финал БЕТСИТИ Кубка России «Спартак» — «Динамо» (2:1) состоялся в воскресенье, 29 мая.