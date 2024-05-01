В «Динамо» высказались о будущем Лички в московском клубе

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров ответил на вопрос о будущем главного тренера клуба Марцела Лички.

Действующий контракт 46-летнего специалиста с бело-голубыми рассчитан до конца июня 2024 года с возможностью пролонгации еще на 2 сезона при достижении определенных условий.

«После каждого матча отвечаем на вопрос будущего Марцела Лички. У него в контракте все сценарии прописаны. Надеемся, все будет хорошо!» — сказал Пивоваров.

Личка возглавил «Динамо» летом 2023 года. В нынешнем сезоне команда занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 47 очков в 26 турах.