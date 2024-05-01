Джикия ответил на вопрос, когда он вернется на поле после травмы

Защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал о своем физическом состоянии.

Ранее сообщалось, что 30-летний футболист продолжает восстанавливаться после повреждения. По этой причине он пропустил матч второй стадии 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России с «Динамо» (2:0).

«Как здоровье? Спасибо большое, все хорошо. Когда вернусь на поле? Скоро буду», — сказал Джикия.

В текущем сезоне Джикия провел за «Спартак» 11 матчей во всех турнирах, не отличившись результативными действиями.