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Сегодня, 15:05

Агент Кади намерен поговорить с руководством «Краснодара» об игровом времени своего клиента

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Агент Хелсио Алиск, представляющий интересы полузащитника «Краснодара» Кади Боржеса, высказался о будущем футболиста.

«Игровое время Кади — проблема. К сожалению, пока он играет не так часто, как хотелось бы. Если так это и продолжится, то буду разговаривать с руководством «Краснодара», — цитирует агента «РБ Спорт».

27-летний Кади в этом сезоне провел за «Краснодар» 20 матчей, забил 4 гола и отдал 1 голевую передачу.

«Краснодар» после 17 туров РПЛ с 35 очками лидирует в чемпионате России.

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
Кади Боржес
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
6
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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30 тур
8.12 19:00
Локомотив – Урал
 2 : 0
9.12 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
9.12 16:30
Ахмат – Ростов
 - : -
9.12 19:45
Зенит – Пари НН
 - : -
10.12 14:00
Факел – Динамо
 - : -
10.12 16:30
Сочи – Оренбург
 - : -
10.12 19:45
Краснодар – ЦСКА
 - : -
10.12 19:45
Балтика – Рубин
 - : -
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