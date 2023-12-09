«Спартак» — «Крылья Советов»: Мартинс забил третий гол хозяев

«Спартак» забил третий гол в домашнем матче с «Крыльями Советов» в 18-м туре РПЛ — 3:0.

Гол на 50-й минуте забил Кристофер Мартинс.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча.