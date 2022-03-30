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Гиговича подпишет контракт с «Хельсинборгом»

Агент Гиговича рассказал, что футболист подписывает контракт с «Хельсинборгом»
Роман Шишов
Корреспондент
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Харис Скендерович, агент полузащитника «Ростова» Армина Гиговича, рассказал, где продолжит карьеру 19-летний полузащитник.

Гигович был одним из пятерых легионеров, приостановивших действие контрактов с «Ростовом» и покинувших Россию. Игрок отправился домой в Швецию и тренировался с «Хельсинборгом», воспитанником которого является.

— Да, Армин подписывает контракт с «Хельсинборгом», так и есть, — цитирует Скендеровича «РБ Спорт». — Соглашение будет действовать до 30 июня.

В нынешнем сезоне Армин Гигович провел 13 матчей в составе «Ростова» и отметился одной результативной передачей.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-gigovicha-armin-podpisy-vaet-kontrakt-s-hel-sinborgom/
Армин Гигович
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