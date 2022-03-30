Гиговича подпишет контракт с «Хельсинборгом»

Агент Гиговича рассказал, что футболист подписывает контракт с «Хельсинборгом»

Харис Скендерович, агент полузащитника «Ростова» Армина Гиговича, рассказал, где продолжит карьеру 19-летний полузащитник.

Гигович был одним из пятерых легионеров, приостановивших действие контрактов с «Ростовом» и покинувших Россию. Игрок отправился домой в Швецию и тренировался с «Хельсинборгом», воспитанником которого является.

— Да, Армин подписывает контракт с «Хельсинборгом», так и есть, — цитирует Скендеровича «РБ Спорт». — Соглашение будет действовать до 30 июня.

В нынешнем сезоне Армин Гигович провел 13 матчей в составе «Ростова» и отметился одной результативной передачей.