Тренер «Локомотива» Марвин Комппер в интервью клубной пресс-службе высказался о предстоящей игре со «Спартаком».

— Сейчас в чемпионате пауза, после нее будет матч со «Спартаком». Для большинства болельщиков «Локомотива» это один из главных матчей сезона, московское дерби. Будете как-то особенно готовиться к нему, или всё по плану и особой подготовки не требуется?

— К сожалению, предыдущее московское дерби, игру против ЦСКА, мы проиграли на последней минуте. В команде все хорошо понимают, что у нас остался долг перед нашими болельщиками, — нам предстоит другое московское дерби. «Спартак» — сильная команда, с хорошими игроками. В последних играх они показывали не самые хорошие результаты, и это делает нашего соперника лишь более опасным. Но мы играем дома и других мыслей, кроме победы, не может быть. У нас есть время подготовиться, и мы будем стремиться проявить себя, показать как можно более быстрый и четкий футбол.