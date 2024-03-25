Агент Чавеса ответил на вопрос, когда футболист вернется в расположение «Динамо»

Агент полузащитника «Динамо» Луиса Чавеса Клаудио Курти рассказал «СЭ», когда игрок вернется в расположение клуба.

«Думаю, что максимум завтра, 26 марта, Чавес вернется в Москву», — сказал Курти «СЭ».

Ранее Сборная США обыграла Мексику в финале Лиги наций КОНКАКАФ — 2:0. В стартовом составе сборной Мексики вышел полузащитник «Динамо» Луис Чавес. Он провел на поле 80 минут, не отличился результативными действиями и был заменен.

В пятницу, 29 марта «Динамо» в рамках 22-го тура РПЛ сыграет на «ВТБ Арене» против «Ростова».