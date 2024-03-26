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Медведев анонсировал июльский турнир с участием «Зенита» и «Црвены Звезды»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Председатель правления «Зенита» Александр Медведев заявил, что в июле клуб примет участие в предсезонном международном турнире, в котором также выступит сербская «Црвена Звезда».

«Црвена Звезда» в июле приедет в Петербурге для участия в предсезоннем турнире. Остальных участников мы скоро объявим", — приводит Metaratings слова Медведева.

23 марта «Зенит» уступил «Црвене Звезде» (0:1) в товарищеском матче, который прошел в Санкт-Петербурге.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России-2023/24 с 40 очками после 20 туров.

Источник: Metaratings
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 И В Н П +/- О
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 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
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Динамо – Ростов
 - : -
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Кр. Советов – Зенит
 - : -
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Сочи – ЦСКА
 - : -
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Балтика – Пари НН
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