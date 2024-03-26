Медведев анонсировал июльский турнир с участием «Зенита» и «Црвены Звезды»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев заявил, что в июле клуб примет участие в предсезонном международном турнире, в котором также выступит сербская «Црвена Звезда».

«Црвена Звезда» в июле приедет в Петербурге для участия в предсезоннем турнире. Остальных участников мы скоро объявим", — приводит Metaratings слова Медведева.

23 марта «Зенит» уступил «Црвене Звезде» (0:1) в товарищеском матче, который прошел в Санкт-Петербурге.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России-2023/24 с 40 очками после 20 туров.