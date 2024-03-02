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2 марта, 15:59

Адвокат Бушманов считает, что Промес может получить более суровое наказание из-за наличия вида на жительство в ОАЭ

Константин Белов
Корреспондент
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Адвокат, управляющий партнер бюро «АВЕКС ЮСТ» Игорь Бушманов в разговоре с «СЭ» поделился мнением о будущем нападающего «Спартака» Квинси Промеса.

«Ранее я уже неоднократно настоятельно рекомендовал Квинси срочно покинуть территорию ОАЭ, во избежание любых неожиданных действий властей этой страны, а также правоохранителей их Королевства Нидерланды. В итоге одна проблематика, из-за промедления с выездом и неосторожности самого Квинси, превратилась уже в две большие проблемы. За оставление места ДТП в ОАЭ предусмотрена достаточно строгая ответственность: от штрафа до лишения свободы на несколько лет. В зависимости от последствий ДТП, в том числе наличия телесных повреждений у пострадавших, статуса лица его совершившего, резидент страны или турист», — сказал Бушманов «СЭ».

Бушманов считает, что наличие у Промеса вида на жительство в ОАЭ может усилить меру ответственности.

«То обстоятельство, что у Промеса имеется вид на жительство в ОАЭ может усилить меру ответственности. Очень многое будет зависеть и о компетенции адвокатов, участвующих в защите как в ОАЭ, так и в Нидерландах. К нидердландским коллегам и юристам клуба у меня возникает много вопросов, в связи с допущением подобной негативной ситуации в отношении их доверителя. Однако, надеюсь что профессионализм и быстрота действий привлеченных к делам защитников-адвокатов, поможет футбольному нападающему скоро вернуться в Россию, где он может попросить политическое убежище и продолжить выступления в составе клуба», — добавил Бушманов.

14 февраля стало известно, что суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. Кроме того, прокуратура Нидерландов наложила арест на девять объектов недвижимости, принадлежащих нападающему.

29 февраля 32-летнего нидерландца не пустили с командой в самолет, который вылетал из аэропорта в Дубае, и он не смог отправиться в Россию. 1 марта журналист Иван Карпов написал, что футболист задержан из-за того, что покинул место аварии в ОАЭ. Позднее он был отпущен из-под стражи, но футболисту пока запрещено покидать страну.

Квинси Промес
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 И В Н П +/- О
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 Зенит 19 11 4 4 35-17 37
3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
6
 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
7
 Рубин 19 8 5 6 18-22 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
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10
 Пари НН 19 7 4 8 16-17 25
11
 Факел 19 5 7 7 16-20 22
12
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