Игрок «Спартака» Литвинов: «Промес — член нашей семьи. Остается надежда, что он вернется»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов заявил, что в команде ждут возвращения форварда Квинси Промеса.

В четверг, 2 мая, состоится судебное заседание по возможной экстрадиции футболиста в Нидерланды.

«Самое простое и легкое для Квинси — чтобы он побыстрее вернулся в Россию. Промес — член нашей команды и семьи. Желаю ему всего самого лучшего. Верю ли я, что он вернется? Остается надежда. Надеюсь, что все будет хорошо», — приводит «РБ Спорт» слова Литвинова.

Ранее стало известно, что дело Промеса о ДТП в Дубае закрыто. На данный момент футболист ожидает решения об экстрадиции в Нидерланды, где его приговорили к шести годам тюрьмы по делу о контрабанде наркотиков и полутора годам за нападение на двоюродного брата.