Мостовой назвал странным решение Абаскаля улететь в Москву за несколько часов до матча с «Зенитом»

Экс-футболисты сборной СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» отреагировал на решение главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля улететь из Санкт-Петербурга за несколько часов до начала матча 19-го тура РПЛ против «Зенита», чтобы посмотреть игру на базе клуба.

«Если прилетел уже с командой в Санкт-Петербург, то останься там и смотри футбол. Это странное решение. Зачем уезжать? Можно было и не прилетать тогда. Не по-футбольному это. Конечно, если что-то случилось, понять можно. Но сейчас выглядит странновато. Хотя странностей в «Спартаке» сейчас много», — сказал Мостовой «СЭ».

34-летний испанский специалист был дисквалифицирован на три матча (один — условно) после удаления в матче 17-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:2). Тренер толкнул полузащитника грозненцев Бернарда Беришу, который побежал праздновать гол, забитый Гамидом Агаларовым, к трибуне у скамейки соперника и прыгнул двумя ногами в сторону Абаскаля.

Напомним, что «Спартак» прилетел в Санкт-Петербург прямо со сборов в ОАЭ, но без нападающего Квинси Промеса, которого не пустили в самолет с остальной командой.